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Совбез ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям США на Украине

Совбез ООН отклонил резолюцию России по биолабораториям США на Украине

Резолюция России, в которой предусматривалось создание комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, была отклонена представителями Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

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