Стало известно, что может смягчить приговор генералу Попову

Адвокат: Вскрытие канала утечки данных на Украину поможет генералу Попову Если станет известно, каким образом на Украину утекли секретные данные об экс-командующем 58-й армией ВС РФ генерале Иване Попове, то это сможет повлиять на его дело.
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