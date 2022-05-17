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5 запретов Древнего Рима, которые вызывают недоумение

5 запретов Древнего Рима, которые вызывают недоумение

Наказание за супружескую измену предусматривалось только для женщин. | Фото: milanopost.info. Когда заходит речь о Древнем Риме, одни представляют себе античную культуру Вечного города, а другие вспоминают о неистовых оргиях и разврате его жителей.

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