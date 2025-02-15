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Овчинский: дом по программе реновации построят на Дмитровском шоссе

Овчинский: дом по программе реновации построят на Дмитровском шоссе

Дом по программе реновации площадью более 18 тысяч квадратных метров построят на севере столицы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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