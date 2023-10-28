Очевидно, что нынешняя «бандеровская» идеология есть прямое исполнение заветов Л.Д.Бронштейна Раз за разом производятся попытки реабилитировать Троцкого.
Троцкий об Украине
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Очевидно, что нынешняя «бандеровская» идеология есть прямое исполнение заветов Л.Д.Бронштейна Раз за разом производятся попытки реабилитировать Троцкого.
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