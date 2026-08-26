Мужчину с застрявшим в щитовидке зубцом пилы спасли в больнице в Красногорске

В Красногорскую больницу экстренно поступил пациент с проникающим ранением шеи. Несчастный случай произошел во время работы: удар кувалдой пришелся по лежащей рядом пиле, и отколовшийся металлический зубец вонзился мужчине в горло.
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