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Мужчину с застрявшим в щитовидке зубцом пилы спасли в больнице в Красногорске

Мужчину с застрявшим в щитовидке зубцом пилы спасли в больнице в Красногорске

В Красногорскую больницу экстренно поступил пациент с проникающим ранением шеи. Несчастный случай произошел во время работы: удар кувалдой пришелся по лежащей рядом пиле, и отколовшийся металлический зубец вонзился мужчине в горло.

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