На Смоленщине появились парты 12 героев

Смоленский сенатор Руслан Смашнёв рассказал о реализации в регионе проекта «Единой России» «Новая школа» С 2017 года в Смоленской области по проекту «Единой России» «Новая школа» появились «Парты Героев».
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