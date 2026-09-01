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Царьград

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SHOT: 36-летняя учительница из России пропала после крушения парома

SHOT: 36-летняя учительница из России пропала после крушения парома

36-летняя учительница из Тольятти, Юлия О., пропала без вести после крушения 30 августа 2026 года парома у берегов Северного Кипра.

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