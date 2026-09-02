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Царьград

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Эксперт Шурыгин: Украина может начать охоту за гражданскими самолётами России

Эксперт Шурыгин: Украина может начать охоту за гражданскими самолётами России

По его словам, планы Киева по парализации аэропортов России с помощью роев дронов – лишь отвлекающий манёвр.

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