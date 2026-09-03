Сколько должны спать разные знаки зодиака

Сон – одна из основных потребностей человека, и его недостаток негативно влияет на качество жизни. Поэтому медики советуют спать не меньше семи часов и исключительно в ночное время суток.
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