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Мария Захарова о недопуске француженки к открытию Игр из-за хиджаба: «Очередной вопиющий акт сегрегации»

Бегунья Соункамба Силла заявила, что ее не допустили к участию в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за ношения хиджаба.

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