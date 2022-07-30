«Признак агонии»: как в Европе пытаются переложить ответственность на Москву за свои политические промахи

Спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях — признак политической агонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на обвинение в адрес Москвы со стороны экс-премьера Болгарии Кирила Петкова.