RT Russia

10 673 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Артур Будаев
    Почему-то на фотке австрийский флаг, а не ирландскийПрезидент Ирланди...
  • Георгий Михалев
    Видимо не выживет старик.Тест Байдена на C...
  • Татьяна Шаблий
    Когда идёт операция и хирург по кусочку отрезает опухоль, как это больно... Может ускорить операцию и решительно удал...Президент Ирланди...

«Признак агонии»: как в Европе пытаются переложить ответственность на Москву за свои политические промахи

«Признак агонии»: как в Европе пытаются переложить ответственность на Москву за свои политические промахи

Спекуляция «российской угрозой» во внутриполитических и иных корыстных целях — признак политической агонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на обвинение в адрес Москвы со стороны экс-премьера Болгарии Кирила Петкова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх