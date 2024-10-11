Бутылка буквально прилетела в голову 40-летнему петербуржцу. Как стало известно Мойке78, утром 11 октября он находился у парадной дома на Светлановском проспекте.
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Бутылка буквально прилетела в голову 40-летнему петербуржцу. Как стало известно Мойке78, утром 11 октября он находился у парадной дома на Светлановском проспекте.