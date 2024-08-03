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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черкас о Кузнецове в СКА: «В Европе и в Америке у многих ментальные проблемы. В России Евгений сосредоточится на хоккее и принесет пользу»

32-летний нападающий подписал контракт на четыре года с клубом из Санкт-Петербурга. – То, что Кузнецов большой мастер, вопросов нет.

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