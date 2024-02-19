Ивано-Франковщина взбунтовалась. А партизаны подорвали ж/д и 60 тонн груза

За жопы свои они бунтуют, хохлюры поганые. Потому что воевать должны долбоящеры с восточной украины, т.е. русские ,которые неожиданно стали хохлами. Долбо...бы, на вас даже доски экономят, в ямы сваливают как скот, хотя вы и есть натовский скот.

ГД

Галина Дубровская

Даже живя в Луганске принявшие российское гражданство , работающие , вроде че вам ещё надо , так нет работают в тихоря на укров и англосаксов , так что там в синичкой тем более укоренелые хохлы вырывать не будут , только наши , на них надеяться нельзя для таких случаев