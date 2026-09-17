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Мировое обозрение

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Узбекский язык: мучение латиницей

Узбекский язык: мучение латиницей

Ташкент вновь взялся за перекройку государственного языка. Депутаты утвердили закон об изменении узбекского алфавита на основе латиницы и направили его в сенат.

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