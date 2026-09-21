Ландшафтный архитектор Васецкий рассказал, как стричь изгороди в сентябре

Осенняя стрижка помогает лиственным изгородям сохранить форму и подготовиться к холодам. Ландшафтный архитектор Илья Васецкий перечислил растения, которые можно обрезать в сентябре, сообщает Sputnik .
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