Вознесение Господне: дата в 2025 году, история, что можно и нельзя делать

Вознесение Господне - один из важнейших христианских праздников. Он посвящён событию, описанному в Евангелиях от Луки и Деяниях Апостолов, когда Иисус Христос вознёсся на небеса спустя сорок дней после Своего Воскресения из мёртвых.
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