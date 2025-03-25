РИА Новости: потребление мяса, рыбы и молока достигло в России рекордного уровня

Потребление белка животного происхождения (мясо, рыба, молоко и яйца) в России достигло максимального показателя по итогам 2024 года за всю историю статистических наблюдений, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.