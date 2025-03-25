Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 536 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Хотят? Какие проблемы? Прямо сегодня и начинайте. Но АДЫН, савсэм АДЫН.Парламент Армении...
  • Evgeni Velesik
    Атаковали И??Движение "Ансар А...
  • Evgeni Velesik
    Это они кого чморить собираются? Венгрию? Сербию?В ЕС вступил в си...

РИА Новости: потребление мяса, рыбы и молока достигло в России рекордного уровня

РИА Новости: потребление мяса, рыбы и молока достигло в России рекордного уровня

Потребление белка животного происхождения (мясо, рыба, молоко и яйца) в России достигло максимального показателя по итогам 2024 года за всю историю статистических наблюдений, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх