Затянувшаяся пауза на Ближнем Востоке Некоторые эксперты обвиняют Иран в трусости. Хотя чем ещё можно напугать персов, кроме как прямым противостоянием с коллективным Западом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Затянувшаяся пауза на Ближнем Востоке Некоторые эксперты обвиняют Иран в трусости. Хотя чем ещё можно напугать персов, кроме как прямым противостоянием с коллективным Западом.
Свежие комментарии