Операция "Курск" переносится в Приднестровье: Киев стягивает в Одессу силы. В Румынии наготове "Кричащие орлы"

Коллаж Царьграда Андрей Ревнивцев В ближайшее время Украина может ударить по Приднестровью. Этот козырь Киев давно держит в рукаве, зная, что русским будет непросто помочь республике, ведь придётся прорубать коридор в Одесскую область.