В минувшие сутки жители Альметьевска перевели мошенникам более 5 миллионов рублей

Жители Альметьевска успели оформить более 5-ти кредитов и даже заложить автомобиль. 22-летняя девушка перевела более одного миллиона заемных денег на «безопасный счет», 45-летний мужчина продиктовал 4-хзначный код звонившему и лишился 2 миллионов 680 тысяч рублей, а 70-летнему пенсионеру нанесён имущественный ущерб более чем на 1,5 млн рублей.