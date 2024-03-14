Экс-советника бывшего губернатора Карлина осудили за растрату 92 млн рублей

Юрий Карл намерен обжаловать решение барнаульского суда в вышестоящей инстанции Октябрьский районный суд Барнаула приговорил Юрия Карла, бывшего советника экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина, к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, пишет "Толк".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии