Евродепутаты придумали России пять причин стать Украиной

«Они жулики, которые делают вид, что они не жулики», – такими словами российские эксперты и политики отреагировали на публикацию доклада депутатов Европарламента, где описаны пять ключевых принципов взаимодействия с Россией В чем заключаются эти принципы, будут ли они приняты во внимание руководством ЕС и как на подобные публикации стоит реагировать России? Комитет по международным отношениям Европарламента опубликовал документ, где подробно описаны пять принципов, согласно которым Евросоюзу следует выстраивать отношения с Россией.