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Евродепутаты придумали России пять причин стать Украиной

Евродепутаты придумали России пять причин стать Украиной

 «Они жулики, которые делают вид, что они не жулики», – такими словами российские эксперты и политики отреагировали на публикацию доклада депутатов Европарламента, где описаны пять ключевых принципов взаимодействия с Россией В чем заключаются эти принципы, будут ли они приняты во внимание руководством ЕС и как на подобные публикации стоит реагировать России? Комитет по международным отношениям Европарламента опубликовал документ, где подробно описаны пять принципов, согласно которым Евросоюзу следует выстраивать отношения с Россией.

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Евгений Айолло
ЕС надо подумать о том, как бы мусульманским халифатом не стать, а не Россию учить жить.
кормчий
Да хрен им в стакан !
Владимир Соловьев
Европа, читайте российских литературных классиков, а конкретно ФЁДОРА ТЮТЧЕВА: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у не особенная стать, в Россию можно только верить". Сколько тебе можно биться головой о российскую стену, как герою из анекдота о несчастном муже!
Александр
Европа в своём репертуаре - хочет Россию поиметь. История её ничему не учит. Тупые, однако. Не понимают того, что есть страны и народы не подвластные ихней "цивилизации". Одна из них Россия. От неё можно и огрести по полной. Что уже бывало не однократно.
Nikolay Komunadototznaet
Ну ведь в 80-90-е с горбачевым/ельциным у них получилось? Вот такая Россия им и нужна, на возврат к тому состоянию они и рассчитывают.
Liudmila Solodko
Ну не все же на грабли постоянно наступают, есть такие кого жизнь учит, а есть такие как некоторые...
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Они не тупые...Они в лучшем случае "опидарасены". Меня другое больше волнует, даже не грядущая исламизация этой самой Гейжопы!( в этом случае мир оч-ч-чень даже просто может получить НОВЫЙ, "Европейский халифат")А волнует меня умственное состояние некоторой части российского пипла и особенно реально ГЕНЕТИЧЕСКИ русских. Вот это фото в заголовке...Какого года оно? 1994, когда на "волне всеобщей вакханалии либерпидарализма",Ельцин со своими вы@лядками, выслуживаясь перед американцами и прочими ублюдками ДЕМОФАШИСТАМИ,подписал некое соглашение с этой клоакой Евросоюз? При этом практически превратил Россию и весь народ в европейскую и Западную шлюху,открыв эру полуколониальной псевдогосударственности России. Тогда претензий лично у меня к этим недоумками с тряпкой "Россия это Европа", мало. Я ведь тоже, не сразу разглядел в 1987 году РЕАЛЬНЫЙ замысел "горбачёвской катастройки". Но, пшепрашен, у меня хватило и ума ,и знаний , и воли уже к концу 1989 года осознать ЧТО, КАК, КАКИМИ МЕТОДАМИ и ДЛЯ ЧЕГО? Я, рискуя даже положить партбилет члена КПСС на стол выступал с утверждением и "заявой"- "Мы разрушаем страну!", за что и был бит нещадно партайгеносе на парткомиссии. И впервые моё национальное и социально-политическое происхождение (я репрессированный дважды советский баварский немец) сыграло мне на пользу. Отделался только партвзысканием. Но если это фото "сегодняшнего дня", особенно после ФАШИЗАЦИИ в 2014 году Украины и превращения её в УКРЕТИНУ... Выходить с такими вот тряпками и тухлыми лозунгами... Это надо быть просто безграмотным ДЕБИЛОМ!!! Можно не знать тонкостей национальной психологии "русских"...Взглядов политических и творческих классиков России. Но не знать СОБСТВЕННОЙ ИСТОРИИ? Даже "завуалированной" ,во благо политической обстановки, целей и задач бывшей Мировой Социалистической Системы, как это было по оценочным материалам Второй Мировой и особенно Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Но ведь факты, цифры не скрывались?! Более того в тех же кино и театрах упоминалась РЕАЛЬНОСТЬ по войне. Надо было только включить разум и понимание на принципах:"ну повестки дня истории такая". Я это к тому, что самый близкий по времени пример того, что ЕВРОПА и РОССИИ это не только НИ ОДНО И ТОЖЕ, а ДИАМЕТРАЛЬНЫЕ противоположности! И НИКОГДА Европа НЕ БЫЛА ДРУГОМ РУССКИХ и РОССИИ. Рабочие контакты? Обмен идеями и товарами? Как там у киноклассика-"А ты не путай свою личную шерсть с государственной!"...кажется так? Прошу понять правильно. Я, советский, но НЕМЕЦ! Мне стыдно за свою нацию (хотя я вырос в семье русских патриотов немецкой нации)... Стыдно за то, что она ЛЕГЛА ПОД ГИТЛЕРА и потом и ВОЗГЛАВИЛА военный поход на Советскую Российскую Империю, чем и был СССР, в июне 1941 года. С кем воевал СССР в 1941-1945 годах? Только с ГЕРМАНИЕЙ? ЛОЖЬ. 22 июня кроме немцев войну объявили:Италия и Румыния. 24-Словакия, 25-Финляндия и 27-Венгрия! В боевых действия на территории СССР участвовали практически ВСЕ представители (кроме англичан) стран ЕВРОПЫ! Вот в чём правда. СССР, русские ВОЕВАЛИ ПРОТИВ ВСЕЙ ЕВРОПЫ! И было это НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ! Начиная от рыцарского ордена Тевтонцев, через Наполеона и интервенции в 1918-1920 годов. Что-то поменялось принципиально сегодня? Фактически НИЧЕГО! Нацизм и фашизм НЕ БЫЛ уничтожен в 1945. Они просто выжрали изнутри так называемую европейскую "ДЕМОКРАТИЮ" и мир имеет сегодня-ДЕМОФАШИЗМ. Европа лихорадочно ищет сегодня себе НОВОГО Гитлера.А вот этот демарш с 5-тью принципами... Тупо и примитивно состряпанный... Больше похож на последний ультиматум для так называемой "российской прозападной элиты". Воевать против России ЕС ТРУСИТ, поэтому рассчитывает на ОЧЕРЕДНОЕ (после Горбачёва) ПРЕДАТЕЛЬСТВО ИЗНУТРИ! Так что недоумкам из "российского пипла" я бы посоветовал ПОДУМАТЬ, прежде чем выделывать "гран плие или батман фондю" на граблях. Мы так потеряли СССР. Сегодня повторно включили ТОТ ЖЕ САМЫЙ МЕХАНИЗМ. Опять хныканье про ГУЛАГ, про изверга Сталина, по советский негатив. И...чупа-чупс, бусы и заражённые чумой одеяла. И имя этой чумы: либерализм, демократия и интеграция в ЕС. Вот что опасно!
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Алексей Зверев
Людмила Старкова
ОХАБЕЕЕЕЕТЬ!;))) ТОЧНЯК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Стефан Михайлов Гърбузанов
Политика России к Западу должна быть : Топор и палка !
Стефан Михайлов Гърбузанов
Политика России к Западу должна быть : Топор и палка !
Валерий Резвов
Стефан Михайлов... Как ты можешь поучать Россию как ей вести себя в отношении т.н. Запада. Но как ты можешь советовать нам, россиянам, являясь, судя по имени и по фамилии болгарином...
АЮ Медведь
Я хринею от этих придурков. Конченные дебилы. Если наша либеральная педрасня будет с бубном плясать под этот опус и повторять как мантру значит они тоже дебилы. Кащенко по всему европарламенту плачет. Но надо начинать с наших либералов. Построить дополнительный корпус и всех на перековку.
Валерий Резвов
Зачем тратить на это говно средства... На Россию наводнения с пожарами и прочими природными катаклизмами навалилось... Топоры и лопаты всем этим "патриотам" в руки. И хватит излишнего либерализма... Кто позволил проходимцу, предателю и преступнику Навальному так издеваться над россиянами... Как это он не будет убирать за собою говно, которого у него не просто много... Кто за ним должен ухаживать? А если и подохнет этот упырь, чего так желают все нынешние его "защитники", то ничего не изменится.
Владимир Витковский
Украина- позор,сравнить с этой- упасть ниже канализации...
Леонид Никоноров
Это евродепутатов проблема и головная боль то , что они придумали ! Только Европа , как и Америка , России не указ и никогда не будет ! Это , скорей всего , Россия для них указ и проблема ! Так что , пусть думают , как с Россией дружить , а не ссорится !!!
Валерий Евстафьев
Понимаю: надо всегда иметь рядом врага, а иначе, на кого списывать собственные грехи и недостатки.
Игорь Кузнецов
С логикой евродепутаты "не дружат", это точно. Написать: "России предлагается встать в один ряд с Украиной, Грузией и некоторыми другими странами бывшего СССР" - это означает что развязать агрессию (военную) как эти "недогусодарства"? Одни воевали в Южной Осетии, их "угомонили", другие воюют на Донбассе со своими гражданами - эти парламентарии хотят чтобы Россия также начала отвоёвывать свои земли? Исторические "корни" найдём, вспомним о Киевской Руси и как приняли грузинскую знать чтобы их не поубивали.
Владимир Витковский
Даже сравнивать себя с этими территориями позорно, они не стоят этого...
Игорь Кузнецов
Для них - "позорно", это точно. А сравнивать надо, только не так, как евродепутаты, а по показателям что было "до" и что стало "после". Пример: - В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире. Страна экономически превосходила Польшу и Беларусь. ... в 2018-ом, оба соседа обходят Украину. С 2013 по 2015 годы ВВП в долларах на душу сократился в 2,1 раза: фактически, за два года Украина стала беднее в два раза. ---- И что, евродепутаты для России такую же участь хотят предложить?
Владимир Витковский
Всякое упоминание о 404 противно и тошнотворно...
Игорь Кузнецов
Согласен, когда в ток-шоу на политические международные темы начинают об Украине - я переключаюсь. Понятно что это вещание на Украину, так сделайте 1 час в день программу, и пусть смотрят.
Владимир Витковский
91 год- за счет Росии и кльки выглядели промышленными территориями, а оказалось без халявы- даже шпрот не стало !!!
Игорь Кузнецов
Хотели евроинтеграции - вот и получили её. А рынок России потеряли из-за своей русофобии. Что-то в Европе их не ждут.
Владимир Витковский
И РОССИИ они не нужны, по иудам только осина плачет !!!
Валера Морозов
Ничего не меняется! Кто там ходит в этих депутатах?
Людмила Старкова
СПРАВИТЬСЯ С КОВИДОМ НЕ МОГУТ,СПРАВИТЬСЯ С ПИДОРАМИ НЕ ХОТЯТ, БЕЖЕНЦЕВ БОЯТСЯ КАК ОГНЯ,ХОТЬ И СКРЫВАЮТ. И ВСЁ ПЫТАЮТСЯ РОССИЯН УЧИТЬ КАК ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ. УЖЕ ВСЮ ЗАДНИЦУ СШАТАМ И БРИТАМ ЕВРОГЕЙЦЫ ОБЛИЗАЛИ,А ВСЁ ТУДА ЖЕ-УЧИТЬ .В РОТ КОМПОТ И ПАЧКУ СОЛИ ВАМ,ВАССАЛЫ СШАТОВ.
Александр Трофимов
Пора России Ввести санкции против Гейропы и Пиндостана (США) санкции по настоящему. После настоящих зим они все передохнут и всё и гейропецы и пиндосы
Самков Валерий
Санкции, это не конструктивно. Кремль, поэтапно, лишает лидерства и США и ЕС. Создание ШОС лишило этих гегемонов желания решить проблемы с РФ военным путем. Перевооружение армии и новые виды вооружений, в ту же копилку. Борьба с международным терроризмом, это демонстрация силы и лишение противников продвигать свои интересы нелегитимными методами.. Переориентация транзитных потоков - ослабление "союзников" запада на Российских границах. Запуск СП2 станет окончанием очередного этапа противостояния. Вот и торопятся "партнёры".
NVS66 SergeiShulepov
Пусть и там правит.
Самков Валерий
Именно этого они и боятся.
Людмила Старкова
не ссы.вот ты как раз и никому нах не нужен
NVS66 SergeiShulepov
Срантикова не бзди, н его не на гвоздь самой хоть пришлось.
Лаврентий Палыч Берия
Самое главное то, что эту глупость пишут только пропагандисты в самой России. У меня знакомые на ПМЖ в ЕС, в трёх странах. в Греции, Испании и юге Италии. Никто там не жаждет видеть Путина президентом.
Лаврентий Палыч Берия
С языка сняли, тем болел, что в некоторых странах у него виллы прикуплены ещё в конца 90-х. Я бы его "махнул не глядя" на Платошкина.
Александр Акинжили
Для Европы есть одна причина стать Россией. Ее будущее на планете земля высшими силами закрыто и идёт процесс деградации и самоликвидации. Но это элитой Европы не понимается и идут попытки уничтожения сознания России, и.е. более высокого на несколько порядков. Сознание планеты сильно изменилось и для Европы это печально.
Альбина Колесникова
Вот же жулики , не надо нам ваше сотрудничество хватит лгать это вам не 90 годы и президент настоящий , а не продажная тварь вот вам и надо гадам чтобы его убрать .Не получится не надейтесь.
Aнатолий Райков
В первую очередь завывания о СП-2,да в чём дело,вообще перекрыть все подачи газа противникам строительства.Хотите территории чтобы Россия кому то возвратила?Да нет проблем,всё вернём с до ВОВ время.И Израилю придётся напомнить чьи территории она занимает.Получили территорию и будьте рады что вам дали,а будете и дальше военным путём захватывать близ лежащие территории,придётся по загребущим рукам дать.Арабские беженцы вам в помощь,Евро-дебилы. https://youtu.be/LsXM78BunZ4
Лаврентий Палыч Берия
«рассматривается вопрос о непризнании легитимности грядущих выборов в Госдуму «в случае фальсификаций» Грустные будут дела для Гегемона и его команды. Фактически ЕС объявил, что кроме санкций против чиновников и буржуазии они могут ввести санкции уже против го-ва, то есть оставляют за собой право НЕ признавать РФ. По сути это вообще на грани объявления войны. Я не поклонник путинской команды вообще, но нельзя отдавать отчёт в том, что ЕС (как коллективный запад и США) никогда и НЕ собирались после распада СССР признавать РФ. Я прекрасно помню передачу ещё начала 2000-х, в которой Европарламент "рекомендовал" РФ прекратить хвататься за свой суверенитет, мол настало время развалится по частям и тогда у вас счастье наступит. В общем текущая инсинуация говорит только о том, что запад может мирится с существованием России, но только на тот период, когда им или это выгодно. Сейчас коллективному западу более было бы выгодно за счёт РФ (как они сделали при Ельцине) поыптатся снова смягчить свои проблемы с кризисом. В любом случае за всем этим стоят США. У ЕС серьёзные проблемы, страны ЕС (особенно восточные) на грани экономического дефолта, у той же Чехии госдолг 171 миллиард евро! У поляков более 200 миллиардов евро. Развал евро зоны может обернутся развалом ЕС а вслед за ним и НАТО. США из мировой супер державы превратится в региональную.
Владимир Тимофеев
НАХ и ПОХ!!! Если только дёрнутся, то у нас ещё много осталось знамён Победы куда вешать. И в этот раз так быстро снимать их вряд ли уже будем.
Валерий Резвов
А вот подобным шапкозакидательстом заниматься, Володя, не стоит... Все должно быть взвешено... Ну а в принципе ты прав - не позволим, не простим...
Владимир Тимофеев
Шапкозакидательство - это для горбачёвского времени ещё прокатило бы. Сегодня уже слишком много по периметру горячо. Реально надо понимать, что вокруг творится. Да и внутри у нас продажных тьма развелось, и подкормлены они до сального ожирения. И не надо было нам тогда уходить из Европы. Сдали всё, поэтому Запад уже так открыто оборзел и открыто угрожает. Шапкозакидательство говорите? Ну-ну. Я считаю, что жёстко предупредить, одного зарвавшегося хама наказать и пусть потом остальные думают и потом не плачут за отсутствие у себя мозгов. Всё теперь должно бытьпо взрослому: и у Лаврова, и у Шойгу.
Людмила Т
России не надо становится европой, или украиной, или турцией, или кем угодно другим, потому что мы - Россия! И это звучит гордо, как бы это не раздражало наших откровенных и скрытых недрузей!
Валерий Резвов
Как это звучит гордо, Людмила. Но нас окружили не только внешние враги в лице США и всех стран Евросоюза, которые кстати были вместе с Гитлером... У США свой интерес, а у многих вечных марионеток - свой... Кто придумал и внедрил в сознание россиян о том, что болгары - "братушки"...
Валерий Резвов
Даже смешно обращать внимание на предложение одного из прибалтов, который входит в одну из общественных организаций Евросоюза - Европарламент... Они свои страны, впервые обретшие независимость - просрали полностью... А ведь какое наследство оставил этим нацистам Советский Союз...
Владимир Витковский
ХОЛОПОВ НЕ ПРИНЯТО СЕРЬЕЗНО ВОСПРИНИМАТЬ, не им что-либо хрюкать из хутора...
Борис Осипов
Юрий Вахрушев
Ляксей нечаянно обмарался, забыв штанишки снять... Забыл он и местечко, куда яго Россия посылает...
Людмила Щеглова
Татьяна Тюпкина Балахничева (Балахничёва)
То что не нравится европарламенту нравится нам, и наши политики не дураки как украина, у нас это не пройдет, побольше бы таких президентов как у нас Путин, а не ваших долбоебов
Геннадий Хрипунов
Да по мордам надо бить этим пидористическим дерьмократам и их холуям, которые ещё живут в России, чем чаще, тем чище Страна станет от всех этих выродков.

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