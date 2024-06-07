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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Канаде из-за поломки болида

Ферстаппен не закончил 2-ю практику в Канаде. Пилот «Ред Булл» вернулся в боксы за 37 минут до конца сессии, сообщив команде, что чувствует запах гари в болиде.

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