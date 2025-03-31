Маск анонсировал введение импланта Blindsight для улучшения зрения в конце 2025 года

Neuralink впервые вживит человеку имплант Blindsight для улучшения зрения в конце 2025 года. Соответствующую информацию 31 марта подтвердил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X (бывш.
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