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Маск анонсировал введение импланта Blindsight для улучшения зрения в конце 2025 года

Маск анонсировал введение импланта Blindsight для улучшения зрения в конце 2025 года

Neuralink впервые вживит человеку имплант Blindsight для улучшения зрения в конце 2025 года. Соответствующую информацию 31 марта подтвердил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X (бывш.

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