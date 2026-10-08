ABC: Миа Гот подала на развод с Шайей Лабафом через 10 лет брака

Актриса Миа Гот подала на развод с Шайей Лабафом после десяти лет брака. Они поженились в 2016 году и стали родителями в 2022 году.
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