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Царьград

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ABC: Миа Гот подала на развод с Шайей Лабафом через 10 лет брака

ABC: Миа Гот подала на развод с Шайей Лабафом через 10 лет брака

Актриса Миа Гот подала на развод с Шайей Лабафом после десяти лет брака. Они поженились в 2016 году и стали родителями в 2022 году.

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