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Герои из Татарстана: генерал-полковник Василий Гордов

Герои из Татарстана: генерал-полковник Василий Гордов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» 80 лет назад, 6 апреля 1945 года «за умелое руководство войсками и проявленные при этом мужество и героизм» звания Героя Советского Союза был удостоен генерал-полковник Василий Гордов, уроженец Мензелинского района Татарстана.

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