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В Омске повара осудили за массовое отравление детей-спортсменов

В Омске повара осудили за массовое отравление детей-спортсменов

В Омске вынесли обвинительный приговор женщине-повару за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло массовое отравление детей.

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