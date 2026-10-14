«Сейчас у России – фора»: как долго США будут воспитывать Киев отключением Starlink Стоило SpaceX ввести ограничения скорости работы терминалов Starlink (а точнее, его военного варианта Starshield) на Украине до 160 километров в час, как ВСУ немедленно столкнулись с рядом проблем.