Самые распространенные фобии: от страха высоты до страха общения

Фобией называют сильный страх, не поддающийся контролю и разумному объяснению. Люди с фобиями могут испытывать интенсивный, необоснованный и непреодолимый страх, что серьезно влияет на их повседневную жизнь и способность нормально функционировать.
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