В Уфе отразили атаку украинских беспилотников: возникло задымление на промзоне

Глава Башкортостана Радий Хабиров проинформировал о отражении очередной воздушной атаки на Уфу. Украинские беспилотники попытались нанести удар по столице региона, однако все аппараты были нейтрализованы силами противовоздушной обороны.
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