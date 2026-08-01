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Регионы России

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В Уфе отразили атаку украинских беспилотников: возникло задымление на промзоне

В Уфе отразили атаку украинских беспилотников: возникло задымление на промзоне

Глава Башкортостана Радий Хабиров проинформировал о отражении очередной воздушной атаки на Уфу. Украинские беспилотники попытались нанести удар по столице региона, однако все аппараты были нейтрализованы силами противовоздушной обороны.

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