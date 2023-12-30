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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Индзаги об 1:1 с «Дженоа»: «Интер» недоволен ничьей. Мы впервые в сезоне пропустили после стандарта» 

Индзаги об 1:1 с «Дженоа»: «Интер» недоволен ничьей. Мы впервые в сезоне пропустили после стандарта» 

«Мы знали, каким будет матч. «Дженоа» в отличной форме как физически, так и ментально, поэтому игра получилась упорной.

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