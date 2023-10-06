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В ЛНР нашли тайник диверсантов ВСУ с оружием и взрывчаткой

В ЛНР нашли тайник диверсантов ВСУ с оружием и взрывчаткой

Силовики Российской Федерации провели в ЛНР операцию, в ходе которой обнаружить удалось тайное хранилище диверсионных групп киевского режима, в котором находились зарубежные гранатомётные системы и взрывчатые вещества.

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