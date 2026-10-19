New York Times: “While it’s difficult to pinpoint the number of MAHA supporters who are pulling their support from the Republican Party, nearly 70 percent of rural supporters of the movement said the Trump administration’s policies have had an adverse effect or no impact on the health of people where they live, according to a KFF and A.
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