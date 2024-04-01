ФСБ задержала члена террористической организации в Ростовской области

Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали жителя Новошахтинска, вступившего в террористическую организацию, который вступил в террористическую организацию и заявил о готовности совершить теракт, сообщили 1 апреля в пресс-службе управаления ФСБ России по региону.
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