ФСБ задержала члена террористической организации в Ростовской области

Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали жителя Новошахтинска, вступившего в террористическую организацию, который вступил в террористическую организацию и заявил о готовности совершить теракт, сообщили 1 апреля в пресс-службе управаления ФСБ России по региону.