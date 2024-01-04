В Челябинской области в пробку попали два пассажирских поезда и электричка

Составы остановились на перегоне Кунашак-Муслюмово Южно-Уральской железной дороги.В четверг, 4 января, в Кунашакском районе Челябинской области застряли два поезда — Адлер — Новосибирск и Уфа — Новый Уренгой.
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