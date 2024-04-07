Песков в поздравлении с юбилеем отметил неоценимый вклад Матвиенко в развитие страны

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 7 апреля отмечает юбилей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в поздравительной речи отметил неоценимый вклад дипломата и государственного деятеля в развитие страны.
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