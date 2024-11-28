Россиян предупредили о мошеннической схеме с дипфейками перед «чёрной пятницей»

В преддверии «чёрной пятницы» мошенники стали всё чаще использовать схему с рассылкой со взломанных аккаунтов в Telegram видео- и аудиодипфейков с якобы предложениями выгодных скидок, рассказал начальник отдела по кибербезопасности «Кода безопасности» Алексей Коробченко.
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