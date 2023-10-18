Бочкарёв: Станцию «Митьково» на МЦД-3 построят в следующем году

Готовность объекта составляет 50 процентов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что работы по строительству остановочного пункта «Митьково» на третьем маршруте Московского центрального диаметра планируется завершить в следующем году.