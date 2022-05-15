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Тикнизян об отстранении клубов РПЛ от еврокубков: «Это повлияло на настроение «Локо». Надеюсь, ситуация в мире как можно скорее разрешится»

Наир Тикнизян высказался после матча РПЛ с «Динамо» (3:3). Хавбек «Локомотива» ответил на вопрос о том, повлияло ли отстранение российских клубов от еврокубков на красно-зеленых.

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