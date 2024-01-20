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Политика как она есть

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Первый русский Император

Первый русский Император

История России и русского народа – это история борьбы. Борьбы за жизнь, могущество и процветание нашего народа и государства.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Термин обозначения нашего государства: &quot;Московия&quot; - УСЛОВНЫЙ - чтобы отделять православные русские земли Великого княжества Московского от православных русских земель Великого княжества Литовского, в своё время так же, как и Московское претендовавшего на объединение ВСЕХ земель Рюриковичей,но в конечном счёте ставшего ПРОВИНЦИЕЙ польской Речи Посполитой,в конце концов разделённой. в том числе - и наследницей Великого княжества Московского - Российской империей! Некий идеологический, причём - негативный, смысл - понятие &quot;Московия&quot;,как обозначение названия нашего государства - приобрело, потому что не &quot;далось&quot; католикам (а потом - и протестантам)! А чтобы не &quot;даться&quot;, наше государство действительно было вынуждено войти в состав Золотой Орды - но САМОБЫТНОСТЬ СВОЮ СОХРАНИЛО !!! А в том,что у нас есть некоторые черты этого государства, я не вижу НИЧЕГО ПОСТЫДНОГО - ведь не стесняются,а даже ГОРДЯТСЯ, скажем - итальянцы - тем,что они - наследники Римской империи! Отрицательное отношение к Золотой Орде - просто признак ЕВРОПОЦЕНТРИЗМА, навязанный нам ещё ПРОЗАПАДНОЙ династией Романовых - основатель которой НЕ Михаил Фёдорович,а его отец - Филарет,бывший Патриархом у &quot;Тушинских воров&quot;!
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10 час.
Алексей Горшков
Царём Иван III себя не провозглашал - это сделал его внук - Иван IV ! Его и стоит считать первым ФАКТИЧЕСКИМ императором! При всём уважении к  Ивану III, Иван IV всё-таки больше к государству земель присоединил, в том числе - и не русских этнически! Пётр I лишь ПОДТВЕРДИЛ то,что уже в реальности было, будучи человеком прозападным - назвав это на западный манер!
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9 час.
Т
Татьяна
&quot; Когда мы говорим о России, преодолевшей смуту, о России, победившей Наполеона, о России, выигравшей Вторую мировую войну, мы говорим о России, созданной по принципам, которые были заложены государем Иваном III».
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