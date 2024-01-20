Первый русский Император

Алексей Горшков

Термин обозначения нашего государства: "Московия" - УСЛОВНЫЙ - чтобы отделять православные русские земли Великого княжества Московского от православных русских земель Великого княжества Литовского, в своё время так же, как и Московское претендовавшего на объединение ВСЕХ земель Рюриковичей,но в конечном счёте ставшего ПРОВИНЦИЕЙ польской Речи Посполитой,в конце концов разделённой. в том числе - и наследницей Великого княжества Московского - Российской империей! Некий идеологический, причём - негативный, смысл - понятие "Московия",как обозначение названия нашего государства - приобрело, потому что не "далось" католикам (а потом - и протестантам)! А чтобы не "даться", наше государство действительно было вынуждено войти в состав Золотой Орды - но САМОБЫТНОСТЬ СВОЮ СОХРАНИЛО !!! А в том,что у нас есть некоторые черты этого государства, я не вижу НИЧЕГО ПОСТЫДНОГО - ведь не стесняются,а даже ГОРДЯТСЯ, скажем - итальянцы - тем,что они - наследники Римской империи! Отрицательное отношение к Золотой Орде - просто признак ЕВРОПОЦЕНТРИЗМА, навязанный нам ещё ПРОЗАПАДНОЙ династией Романовых - основатель которой НЕ Михаил Фёдорович,а его отец - Филарет,бывший Патриархом у "Тушинских воров"!