В ГД предложили выплачивать вознаграждение за сведения о наркопреступниках

За предоставление правоохранителям информации, способствующей задержанию наркопреступников или ликвидации точек, где реализуют запрещенные вещества, стоит выплачивать вознаграждение, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
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