В Германии внимательно послушали вчерашнюю речь вице-президента Вэнса в Мюнхене и поняли всё.После вчерашнего выступления вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции Евросоюзу нужно уяснить, что ему не дадут принимать никаких решений по украинскому вопросу, полагает политический эксперт Дэвид Матей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ещё один удар по курянам. И снова чиновничий беспредел. Хинштейн не сдержался: "Ничто скрывать здесь никто не намерен"
- Россия разносит базы противника в Харьковской области новым оружием. В США уже возмущены: "Это кошмар ВСУ"
- "Коварный Путин лунной ночью остановил ветер": Прибалты "освободились" от России и сразу же попали в ловушку
Свежие комментарии