Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 868 подписчиков

Focus: после речи Вэнса Евросоюз должен понять, что не будет ничего решать по Украине

Focus: после речи Вэнса Евросоюз должен понять, что не будет ничего решать по Украине

В Германии внимательно послушали вчерашнюю речь вице-президента Вэнса в Мюнхене и поняли всё.После вчерашнего выступления вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции Евросоюзу нужно уяснить, что ему не дадут принимать никаких решений по украинскому вопросу, полагает политический эксперт Дэвид Матей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх