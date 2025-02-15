В Германии внимательно послушали вчерашнюю речь вице-президента Вэнса в Мюнхене и поняли всё.После вчерашнего выступления вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции Евросоюзу нужно уяснить, что ему не дадут принимать никаких решений по украинскому вопросу, полагает политический эксперт Дэвид Матей.