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Воронежцы требуют отмены массовых гуляний на День города

Воронежцы требуют отмены массовых гуляний на День города

Позавчера мэрия Воронежа опубликовала план мероприятий на День города 17 сентября.Мероприятия во всех районах миллионника - концерты попсовых и рэп-коллективов, концерт лауреатов открытого городского хореографического фестиваля "Танцующий город", праздничная программа эстрадного хора "Fermata", праздничная эстрадная программа Воронежского отделения Академии Игоря Крутого, детская музыкальная программа, концерт солистов оперной сцены "Оперные шедевры Воронежской сцены", выступление Государственного Кремлёвского оркестра, анимационная программа сказочных персонажей, выставка живых скульптур, выставка декоративно-народных промыслов и прикладного творчества, выставка копий военных наград, ярмарка спорта, фестиваль книги, показательные выступления судомоделистов, выставка современных автомобилей от компании "Регион-авто", площадка от ПАО "Сбербанк", площадка от компании "Вкуснотеево", концертно-развлекательная интерактивная шоу-программа от компании MATUR GRUP, интерактивная площадка кузнечного и литейного искусства, тематическая программа с участием творческих коллективов и представителей национальных общественных организаций и диаспор, представления светомузыкального динамического мини-театра "Макет Воронежа", светомузыкальная программа "Наш маленький Петергоф", регата "Гонка на «Почётный Флаг»" и мн.

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