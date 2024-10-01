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  • Ингерман Ланская
    даже если б весь совдеповский автопром плюс все обувные и презервативные фабрики взялись за выпуск тазов , то и то до...Названы самые поп...
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Редактор Авто Mail проехал ралли «Шелковый путь» на практически стандартном внедорожнике Tank 300

Редактор Авто Mail проехал ралли «Шелковый путь» на практически стандартном внедорожнике Tank 300

﻿﻿Управляете стандартным внедорожником Tank 300 City на ралли «Шелковый путь»? Как бы безрассудно это ни звучало, такое предложение не было отклонено конечно! Посетили спортивную клинику, получили медицинскую справку и гоночную лицензию для участия в соревнованиях – теперь мы с Владимиром Мельниковым из Авторевю сдали спортивные сумки в багаж и готовы лететь.

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