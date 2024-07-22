ЦУР Республики Адыгея проведет очередной эфир с директор МФЦ Республики Адыгея Рустамом Тлехас

25 июля в 10:00 директор МФЦ Республики Адыгея Рустам Тлехас выйдет в прямой эфир Центра управления регионом Во время трансляции спикер ответит на ваши вопросы о предоставлении государственных и муниципальных услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии