В США посчитали количество жертв в случае ядерного удара по Москве и Питеру

С Днём народного единства, страна! Тут наши "лютые друзья" со стороны свободного и демократичного западного мира подсчитали: взрыв новой ядерной бомбы США B61-13 над Москвой унес бы жизни более 300 000 человек.
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