Antelope Audio Zen Go Synergy Core. Большая студия в маленьком корпусе

Antelope Audio Zen Go Synergy Core. Большая студия в маленьком корпусеroyalcheese.ruЗа последние 10 лет требования к звуку сильно изменились: качественнее передается сигнал, расширилась библиотека эффектов, появились новые программы и плагины.
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