Лунный календарь стрижек на ноябрь и декабрь 2023 года: как выбрать идеальное время для ухода за волосами Елена ГалицкаяЛунный календарь стрижек на ноябрь и декабрь 2023 поможет вам определить самое подходящее время для ухода за вашими волосами.